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    Ajda Pekkan sağlık durumuyla ilgili konuştu

    Dizinden operasyon geçiren Ajda Pekkan, sahnelere dönmek için sabırsızlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 08:25
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 09:12
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    Ajda Pekkan sağlık durumuyla ilgili konuştu

    Geçtiğimiz hafta dizlerinden ameliyat olan 75 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, sağlık durumu hakkında konuştu.

    DİZİNDEN AMELİYAT OLDU

    İki değil bir diziden ameliyat olduğunu söyleyen Süperstar, biraz istirahat ettikten sonra müzik çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

    "YAŞASIN"

    Pekkan, “Sağ bacağımdan yaklaşık 6 yıl önce Amerika’da operasyon geçirmiştim. Bu süreçte sol bacağıma aşırı yüklendiğim için sıkıntı yaşadım. Bir hafta önce menisküs ameliyatı oldum.  Bu problemin bitmesi gerekiyordu bitti. Kurtuldum yaşasın.

    "İYİYİM, SAĞLIKLIYIM"

    Gayet iyiyim, sağlıklıyım. Bana dramatik bakmasınlar, ajitasyon yapmasınlar, zaten sevmem.

    Bir hafta daha istirahat edip, albüm çalışmalarıma devam edeceğim.Yazın sahnelerdeyim.” dedi.

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    Ajda Pekkan sağlık durumuyla ilgili konuştu #3

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