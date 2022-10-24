Ajda Pekkan sahnedeki dansıyla gündem oldu

Ajda Pekkan sahnedeki dansıyla gündem oldu

Başkentlilere unutulmaz bir gece yaşatan 76 yaşındaki sanatçı, dansıyla çok konuşuldu.

Usta sanatçı Ajda Pekkan, Ankara'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Son günlerde sıkça adından söz ettiren Pekkan, sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

Fotoğraflarında abartı filtre kullanan sanatçı, zaman zaman sosyal medya kullanıcılarının da diline düşüyor.

Orkestraya dansıyla eşlik etti

Öte yandan konserlerinde birbirinden şık sahne kostümleri tercih eden Pekkan, tarzı ve şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenleri adeta büyülüyor.

Son olarak başkentte sahne alan ünlü şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken 'Resim' şarkısını seslendirdiği sırada orkestraya dansıyla eşlik etti.

Sahne dansı çok konuşuldu

O anlar izleyicilerden tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Kısa sürede gündem olan sahne dansına kimileri Pekkan'ın 76 yaşına rağmen övgü yağdırırken kimileri ise eleştirdi.

Ajda Pekkan sahnedeki dansıyla gündem oldu VİDEO

