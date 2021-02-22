Ajda Pekkan, satamadığı villasına zam yaptı

Ajda Pekkan'dan senelerdir satamadığı villasına prens zammı geldi.

Süperstar Ajda Pekkan, 3 yıl önce 40 milyon liraya satılığa çıkardığı Bahçeköy'deki üç katlı villasına alıcı bulamamıştı.

Senelerdir satamadığı villasına en son 20 milyon TL fiyat biçen Ajda Pekkan, Dubai'den bir prens talip çıkınca fiyatına zam yaptı. Sanatçı evi için 38 milyon TL istiyor.

PRENS GÖRMEYE GELECEK

Kimliği gizli tutulan prens, salgının hafiflediği dönemde Türkiye'ye gelip villayı gezecek.

1200 METREKARE

Aylık aidatı 4 bin 500 TL olan özel havuzlu villası 1200 metrekare, oda ve salon sayısı 6+2 ve ısınma tipi kombi olarak belirtildi.