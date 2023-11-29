Ajda Pekkan'dan büyük sürpriz! Fenomen dizinin kadrosuna dahil oldu... Ajda Pekkan'dan hayranlarına sürpriz geldi. Başarılı isim, bir dizinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu ve ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Son günlerin şaşırtan haberi Ajda Pekkan'dan geldi...

Show TV ekranlarında yayınlanan ve en son Farah Zeynep Abdullah'ı oyuncu kadrosuna dahil eden Kızılcık Şerbeti, bu kez Ajda Pekkan'ı ağırlayacak.

Herkesi şaşırtan bu habere dair ilk kareler de Twitter hesabı üzerinden servis edildi.

Ajda Pekkan'ın kendisi olarak konuk olacağı bölüm, yılbaşı gecesi veya 29 Aralık Cuma gecesi izleyiciyle buluşacak.

"Bayılarak izliyorum" demişti

Ajda Pekkan, gündemi her bölümüyle sallayan dizi için "Bayılarak izliyorum, cuma günleri hiçbir randevu almıyorum, bu tüm ekibime de geçti." demiş ve gündem olmuştu.

Dizinin RTÜK tarafından ceza aldığı dönemde de destek için dizinin yapımcısı Faruk Turgut'u arayarak desteklerini iletmişti.

Temizmagazin'den Seyhan Erdağı'nın haberine göre; çekimleri aralık ayında gerçekleşecek olan dizide Süperstar herhangi bir karakter olarak değil, Ajda Pekkan olarak yer alacak. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa, Ajda Pekkan'lı bölüm yılbaşı gecesi ya da 29 Aralık Cuma gecesi ekrana gelecek.