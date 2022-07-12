Bayramın ilk günü Çeşme'de sahne alan Süperstar Ajda Pekkan, kıvrak dansıyla dikkat çekti.

76 yaşındaki sanatçı Ajda Pekkan, bayramın ilk günü İzmir Çeşme’de sahne aldı.

Kendi tasarladığı beyaz straplez üstü tül elbisesiyle gelin gibi gözüken Pekkan, hem eğlendi hem de eğlendirdi.

Tarzıyla kendine hayran bıraktıran Pekkan’ı izleyicisi de çok beğendi.

Kıvrak figürler dakikalarca alkışlandı

Bir ara şarkının ritmine kapılan Pekkan, kıvrak figürler sergiledi.

Sevenlerinin dakikalarca alkışladığı Süperstar, konser sonunda da kıyafetini çok isteyen bir hayranına hediye etti.

Ajda Pekkan'dan dans şov VİDEO