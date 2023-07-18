Ajda Pekkan'dan mayolu paylaşım Bodrum'da tatil sezonunu açan Ajda Pekkan, mayolu pozunu paylaştı.

ensonhaber.com

Sahnedeki danslarıyla ve giydiği kıyafetleriyle adından söz ettiren Ajda Pekkan, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.

Tekne tatili yapan 77 yaşındaki Pekkan, sosyal medya hesabından tatil karesini paylaştı.

Pekkan, Instagram hesabından beyaz mayosuyla verdiği bir pozu yayınladı.

"Bir tik tatil öyleyse"

Ünlü ismin yayınladığı kareye "Bir tik tatil öyleyse" notu düştü.

Pekkan'ın yayınladığı fotoğrafa Sera Tokdemir, Sevim Emre, Petek Dinçöz, Arzu Sabancı ve Seda Sayan gibi isimlerden kalp ve alev emojili yorumlar geldi.

Ünlü sanatçı, düzgün görünen fiziğiyle de adeta genç kızlara meydan okudu.