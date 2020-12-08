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    Ajda Pekkan'ın evine dişçi gitti

    Artan koronavirüs vakaları nedeniyle tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran Ajda Pekkan, dişçiyi bile eve çağırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 08:39
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 09:20
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    Ajda Pekkan'ın evine dişçi gitti

    Süperstar Ajda Pekkan, artan koronavirüs vakaları nedeniyle tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. 74 yaşındaki ünlü sanatçı, son yaptığıyla herkesi şaşırttı.

    DİŞÇİ EVE GELDİ

    Evinde çalışan herkese haftada bir defa test yaptırdığı öğrenilen Süperstar'ın, geçtiğimiz hafta ise dişini temizletmek için doktorunu evine getirdiği öğrenildi.

    EVİNE GİRMEDEN ÖNCE TEST YAPILIYOR

    Evine gelmeden doktoruna koronavirüs testi yaptıran Pekkan, negatif çıktığını öğrenince gönül rahatlığıyla dişlerine baktırdı.

    Evinden dışarı çıkmadığı öğrenilen Süperstar'ın, misafir olarak da kimseyi kabul etmediği ortaya çıktı.

    Ajda Pekkan ın evine dişçi gitti #1

    Ajda Pekkan ın evine dişçi gitti #2

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