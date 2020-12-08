Ajda Pekkan'ın evine dişçi gitti

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran Ajda Pekkan, dişçiyi bile eve çağırıyor.

Süperstar Ajda Pekkan, artan koronavirüs vakaları nedeniyle tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. 74 yaşındaki ünlü sanatçı, son yaptığıyla herkesi şaşırttı.

DİŞÇİ EVE GELDİ

Evinde çalışan herkese haftada bir defa test yaptırdığı öğrenilen Süperstar'ın, geçtiğimiz hafta ise dişini temizletmek için doktorunu evine getirdiği öğrenildi.

EVİNE GİRMEDEN ÖNCE TEST YAPILIYOR

Evine gelmeden doktoruna koronavirüs testi yaptıran Pekkan, negatif çıktığını öğrenince gönül rahatlığıyla dişlerine baktırdı.

Evinden dışarı çıkmadığı öğrenilen Süperstar'ın, misafir olarak da kimseyi kabul etmediği ortaya çıktı.