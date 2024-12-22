Ajda Pekkan'ın ismini taşıyan ürünler: Bilezikten saç modeline kadar

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Ses sanatçısı Ajda Pekkan, bugüne kadar ismini, bileziklerden, çay bardaklarına; saç kesiminden çarşaflara kadar pek çok ürüne verdi, bazıları da kendisi ile benzeştirildiği için "Ajda" olarak anıldı.

Süper star unvanlı Ajda Pekkan'ın isim verdiği ürün ve tasarımları sizin için derledik:

AJDA BİLEZİK

"Ajda bilezik" işçilik ücretinin olmadığı ince ama dayanıklı yapıya sahip bir bilezik.

Bu bilezikler daha çok gençler tarafından tercih ediliyor.

Bilezik 20-22 grama karşılık gelirken, sadece 22 gram olarak çalışılıyor.

Bugün bir Ajda bileziğin satış fiyatı 30 bin 750 lira civarında.

Şıklık ve zerafet ile birleşen tasarımlarıyla öne çıkan Ajda bileziği, bizzat sanatçı tarafından tasarlanan bir takı koleksiyonunun eseri.

AJDA BARDAK

Ajda Pekkan, büyük çay bardağı istediğinde bu çay bardakları önce belirli adette kendisi için yapıldı. Sonra da çok sevildiği için "Ajda bardak" ismiyle seri üretime geçildi.

AJDA SAÇ KESİMİ

Ajda Pekkan, bir dönem kendine özgü kestiği saçlarla o kadar çok beğenildi ki adı kendi saç modeline verildi.

Kadın kuaförlerde o günlerde bugünlere "Ajda kesim saç modeli" olarak benimsendi.