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- Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı
Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı
Ajda Pekkan, 75 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkarmaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 07:27
Türk pop müziğinin 'Süperstar'ı Ajda Pekkan, son yıllarda geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
YİNE GENÇLEŞTİ
Bir süredir sahnelerden uzakta olan ve bu yaz sahne hasretini Bodrum ve birçok mekanda sonlandıran ünlü sanatçı, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla konuşuldu.
Verdiği konserden fotoğraflar paylaşan 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.
YORUM YAĞDI
Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının yüzündeki değişimi görünce yorum yağmuruna tuttu. Takipçiler, 'Estetik mi yoksa filtre mi?' şeklinde yorumlar yaptı.