Ajda Pekkan’ın transparan tarzı dikkat çekti 77 yaşındaki usta sanatçı Ajda Pekkan, dün akşam Kuruçeşme'yi salladı. Pekkan, pembe transparan elbisesiyle izleyicileri mest etti. Ünlü sanatçı tarzıyla büyük beğeni toplarken, bazı hayranları kostümü “aşırı cesur” buldu.

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Süperstar Ajda Pekkan, dün akşam Kuruçeşme’de sahne aldı…

77 yaşındaki Süperstar, dinç fiziği ve transparan sahne kostümüyle göz doldurdu.

Performansı ve kostümüyle izleyicilerden tam not alan sanatçının tarzı çok konuşuldu.

Transparan tarz, izleyicinin hoşuna gitti

Pembe transparan bir elbise giyen Pekkan, elbisesinin üzerine yine pembe renkte bir ceket tercih etti.

Kıyafetiyle Barbie'ye benzetilen Ajda Pekkan, izleyicilerden büyük alkış topladı.

Usta sanatçının dizlerine kadar transparan olan kıyafetinin kalça bölgesinin taşlı, dizden aşağısının ise tül olduğu görüldü.

Paylaşıma yorum yağdı

Sanatçı, konserinden kareleri aynı zamanda Instagram hesabından paylaştı.

Paylaşıma beğeni yağarken, bazı kullanıcılar yorumları ile sanatçıya övgüler yağdırdı.

Kullanıcılar; “Bir insan hep mi şık olur”, “Sahnesi ayrı kıyafetleri ayrı güzel”, “Bu yaşta bu zarafet”, “Çok korkuyorum nazar değecek diye, bu nasıl bir güzellik?” gibi yorumlar yaptı.

Beğenmeyenler de oldu

Kostümü beğenmeyenler de oldu.

Tarzı her daim destek gören Pekkan’a cesur kıyafeti için “aşırı” şeklinde eleştiriler de yapıldı.