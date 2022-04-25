Ajda Pekkan'ın vinçle gezdiği yeni evi 12 milyon TL

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta aldığı yeni evini vinçle gezen Ajda Pekkan yeni yatırımı için kesenin ağzını açtı.

Her hareketiyle dikkat çekmeyi başaran Ajda Pekkan, yaptığı yatırımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Pekkan, şimdi de Kıbrıs'tan yeni bir ev aldı. Geçtiğimiz gün aldığı evleri vinçle gezmesiyle gündeme gelen Ajda Pekkan'ın ödediği para olay oldu.

Sık sık Kıbrıs'a giden ve daha önce vatandaşlık aldığını da belirten Pekkan, Girne’ya bağlı Zeytinlik köyündeki lüks bir projeden 800 metrekarelik ev satın aldı.

12 milyon TL

Süperstar, 12 milyon TL ödedi. 10'uncu katta bulunan dairesine vinç ile çıkan 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın evinde 2 adet yüzme havuzu, hamam ve spor salonu olacak.

Ajda Pekkan satın aldığı daireleri vinçle gezdi