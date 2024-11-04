Akasya Durağı’nın oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı

İHA

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı'nın oyuncularının şimdiki halleri oldukça merak ediliyor.

Onlardan biri de Dilek rolünde oynayan Pelin Sönmez... Sönmez yıllar sonra ortaya çıktı.

Sık sık yurt dışında kaldığını dile getiren Sönmez, Türkiye’de dizilerde çalışma hayatının çok yoğun ve ağır olduğunu, bu nedenle dizilerde olmak istemediğini söyledi.

"SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SEYİRCİLERİMLE BULUŞMAK İSTİYORUM"

Birçok projede yer alan Sönmez, sosyal medya üzerinden sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiğini bazen de sinema filmlerinde yer aldığını ifade etti.

Türkiye’deki dizi sektörünün çok ağır şartlar altında çalıştığını söyleyen Sönmez, “Bu nedenle dizilerde olmak istemiyorum. Gelen sinema filmi tekliflerini değerlendiriyorum. Sosyal medya üzerinden seyircilerim ile buluşmak istiyorum. Hayvan sağlığı üzerine programlar yapacağım.” dedi.