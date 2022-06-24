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    Akıl sağlığını kaybeden manken intihar etti

    Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer, 31 yaşında intihar ederek yaşamına son verdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 07:51
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 08:21
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    Akıl sağlığını kaybeden manken intihar etti

    Sosyal medya fenomeni manken Niece Waidhofer, 31 yaşında intihar ederek yaşamına son verdi. Genç modelin bir süredir akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki ünlü modelin ölüm haberini ailesi duyurdu.

    Waidhofer, bir süredir zihinsel sağlık sorunlarından muzdarip olduğu için evinde tedavi ediliyordu.

    Polis buldu

    Evinde sürekli kontrol edilen modelin cesedini Teksas Polisi kontrol sırasında buldu.

    Akıl sağlığını kaybeden manken intihar etti #1

    Akıl sağlığını kaybeden manken intihar etti #2

    Akıl sağlığını kaybeden manken intihar etti #3


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