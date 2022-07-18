Akın Akınözü'nden evlilik sinyali

Kız arkadaşı ile Cihangir'de görüntülenen oyuncu, evlilik sorularına, 'Zamanı geldiğinde tabii ki de eğer bizim hayallerimize hizmet edecek ise neden olmasın' dedi.

Hercai dizisiyle ünlenen yakışıklı oyuncu Akın Akınözü uzun süredir Ermeni kökenli Sandra Pestemalciyan ile aşk yaşıyor.

Özellikle genç kızlar tarafından oldukça beğeni toplayan Akınözü, uzun süreli ilişkisi nedeniyle evlilik sorularına maruz kalıyor.

27 yaşındaki sevgilisi ile Cihangir'de görüntülenen Akınözü, basın mensupların sorularını geri çevirmedi.

Dijital mi televizyon mu sorusuna yanıt veren Akınözü, "Spesifik düşündüğüm bir şey yok, sınırlamıyorum. Gelen ve beni heyecanlandıran projeer var. Güzel bir aksiyon projesinde oynamak isterim" dedi.

Evlilik sinyalini verdi

Evlilik sorularına ise gülerek “Bakalım. Tadını çıkartıyoruz. Böyle hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Onun da zamanı geldiğinde tabii ki de eğer bizim hayallerimize hizmet edecek ise neden olmasın.” dedi.

Ebru Şahinle ilgili soruları yanıtlamadı

Ebru Şahin ile başrolü paylaştığı Hercai dizisi bitikten sonra arkadaşlıklarını bitirmişti ve konuşmama kararı almışlardı. “Geçtiğimiz hafta evlenen Ebru Şahin’e tebrik mesajı attınız mı?” sorusuna ise Akınözü “Kolay gelsin.” dedikten sonra gülerek kız arkadaşı ile uzaklaştı.