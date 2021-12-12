Akın Akınözü'nün 120 kilolu hali sosyal medyada gündem oldu

Akın Akınözü'nün 120 kilolu hali sosyal medyada gündem oldu

Birçok rolüyle ününe ün katan Akın Akınözü'nün eski halini gösteren fotoğrafları görenler, neye uğradığına şaşırdı.

Muhteşem Yüzyıl, Hercai ve son olarak da yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nda aldığı rollerle izleyiciyi ekranlara büyüleyen Akın Akınözü'nün eski hali herkesi şaşırttı.

Son zamanların ilgi çeken erkek oyuncuları arasında yer alan Akınözü'nün, Sandra Pestemalciyan ile birlikteliği oldukça ses getirmişti.

ESKİ FOTOĞRAFLARI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Kamera karşısındaki hallerinin yanı sıra özel hayatı ile sevenleri tarafından merak edilen yakışıklı oyuncunun geçmişini gören sevenleri şaşkınlık içinde kaldı.

120 kilodan 70 kiloya düşerek bambaşka bir görünümü olan Akınözü, verdiği kendisindeki değişim hakkında, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" demişti.