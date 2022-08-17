Akın Akınözü’nün yeni partneri

Ekranların yeni yüzlerinden Akın Akınözü'nün yeni dizisi Tuzak'ın hazırlıkları sürüyor.

En son Kaderimin Oyunu dizisinde rol alan Akın Akınözü, yeni projesi için zaman kaybetmedi.

uzak dizisi, Akınözü ve usta oyuncu Talat Bulut'u bir araya getirecek. Etkileyici bir intikam hikayesi olan dizinin oyuncu kadrosu için çalışmalar devam ediyor.

Luna belli oldu

Tuzak'ın oyuncu kadrosuna İlayda Çevik dahil olmuştu. Genç oyuncu, Talat Bulut'un canlandıracağı Aslan Bey'in sevgilisi 'Luna'yı oynayacak.