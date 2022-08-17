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    Akın Akınözü’nün yeni partneri

    Ekranların yeni yüzlerinden Akın Akınözü'nün yeni dizisi Tuzak'ın hazırlıkları sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 09:10
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    Akın Akınözü’nün yeni partneri

    En son Kaderimin Oyunu dizisinde rol alan Akın Akınözü, yeni projesi için zaman kaybetmedi.

    uzak dizisi, Akınözü ve usta oyuncu Talat Bulut'u bir araya getirecek. Etkileyici bir intikam hikayesi olan dizinin oyuncu kadrosu için çalışmalar devam ediyor.

    Luna belli oldu

    Tuzak'ın oyuncu kadrosuna İlayda Çevik dahil olmuştu. Genç oyuncu, Talat Bulut'un canlandıracağı Aslan Bey'in sevgilisi 'Luna'yı oynayacak.

    Akın Akınözü’nün yeni partneri #1

    Akın Akınözü’nün yeni partneri #2

    Akın Akınözü’nün yeni partneri #3


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