Euro
15.62
-0.15%
Dolar
14.22
0.75%
Altın
890.71
1.31%
Borsa
2009
-0.68%
Bitcoin
593.305
-3.52%
BTXN Coin
36.97
-0.72%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 8 C

    Akrep Nalan'ın köpeği yürekleri burktu

    Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 14:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Akrep Nalan'ın köpeği yürekleri burktu

    Şarkıcı ve oyuncu Akrep Nalan olarak bilinen ünlü sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'daki evinde solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

    KÖPĞİ OLANLARI İZLEDİ

    Akrep Nalan'ın cenazesi, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nin aracıyla evinden alınarak Bodrum Belediyesi morguna götürüldü. Öte yandan ünlü sanatçının köpeği Lucy ise olan biteni uzaktan izledi.

    KOMŞUSU KONUŞTU

    Akrep Nalan'ın 13 yıllık komşusu Özlem Orpak basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Nalan ablamın solunum yetmezliği sorunu vardı. Akciğerlerinde buzlanma vardı. Pazartesi günü hastaneye yatacaktı. Solunum cihazı falan alındı kendisine. Ben karşı komşusuyum. Bakıcısı sabah bana geldi, dedi ki 'ablam iyi değil'. Ben de geldim, kalp masajı yaptım. Fakat geç kalınmış oldu, ambulansı çağırdım. Gelen doktorun söylediği de solunum yetmezliğinden dolayı vefat etmiştir. Biz 13 yıllık komşuyuz. Biz birbirini seven komşulardık." dedi.

    Akrep Nalan'ın köpeği yürekleri burktu VİDEO

    Akrep Nalan ın köpeği yürekleri burktu #1

    Akrep Nalan ın köpeği yürekleri burktu #2

    Akrep Nalan ın köpeği yürekleri burktu #3

    Akrep Nalan ın köpeği yürekleri burktu #4


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna'dan tahliyeler devam ediyor
    Dünya

    Ukrayna'dan tahliyeler devam ediyor

    Sergen Yalçın'dan sitem dolu sözler
    Futbol

    Sergen Yalçın'dan sitem dolu sözler

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Görüş Bildir