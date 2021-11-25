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    Albümüne adını vermişti! Mabel Matiz annesinin kopyası çıktı

    Ziyarete gittiği annesi Maya Karaca ile fotoğrafını yayınlayan Matiz'in annesine olan benzerliği hayrete düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 17:33
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    Albümüne adını vermişti! Mabel Matiz annesinin kopyası çıktı

    Asıl adı Fatih Karaca olan şarkıcı Mabel Matiz, memleketin yolunu tuttu.

    Mersin'de yaşayan ailesinin yanına giden Matiz, 2018 yılında yayınladığı albümüne adını verdiği annesi Maya ile bir araya geldi.

    Matiz, 'Ana yurdum ekspres' notunu düştüğü fotoğraf karelerini takipçileriyle paylaştı.

    BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

    Bir dizi fotoğraf paylaşan Matiz, ilk sıraya annesiyle birlikte çekilen karesini koydu. Matiz'in annesine olan benzerliği dikkat çekti.

    İkilinin mutlu fotoğraf karesi aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

    İşte Mabel Matiz ve annesi...

    Albümüne adını vermişti! Mabel Matiz annesinin kopyası çıktı #1

    Albümüne adını vermişti! Mabel Matiz annesinin kopyası çıktı #2

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