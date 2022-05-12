Alemin Kıralı'nın Ahsen'ı Yağmur Ün evleniyor

Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, sosyal medya hesabından evlilik teklifi aldığını duyurdu.

Bir dönemin reyting rekorları kıran Alemin Kıralı dizisinde Ahsen karakteriyle ünlenen Yağmur Ün, özel hayatıyla gündeme geldi.

Bir süredir doktor Doğaç ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

"Evet" dedi

"Evet" cevabını aldıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan doktor Doğaç, "Aldığım en güzel 'evet' idi. Umarım bana bir ömür katlanabilirsin" diyerek eğlenceli bir paylaşım yaptı.