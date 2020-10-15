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    Alemin Kral'ı dizisinin Oben'i değişimiyle şaşırttı

    'Alemin Kralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir değişimi ile şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 14:12
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    Alemin Kral'ı dizisinin Oben'i değişimiyle şaşırttı

    Şafak Sezer ve Oya Başar gibi isimlerin başrolünde oynadığı 'Alemin Kralı' dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir'in son halini görenler tanıyamadı.

    14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına beğeni yağdı. Uzun zamandır bir projede yer almayan oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

    Alemin Kral ı dizisinin Oben i değişimiyle şaşırttı #1

    Alemin Kral ı dizisinin Oben i değişimiyle şaşırttı #2

    Alemin Kral ı dizisinin Oben i değişimiyle şaşırttı #3

    Alemin Kral ı dizisinin Oben i değişimiyle şaşırttı #4

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