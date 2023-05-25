Alessandra Ambrosio, iç çamaşırıyla davette Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, iç çamaşırıyla bir lansmana katılarak dikkat çekti.

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Ünlü manken Irina Shayk, Cannes Film Festivali'nde kıyafet tercihleriyle olay olmuştu.. Modanın sınırlarını zorlayan Shayk, her iki şekilde de Cannes'da adından söz ettirmeyi başardı. Shayk, son olarak siyah iç çamaşırlarıyla geceye katılınca herkesi şaşırtmıştı.

İç çamaşırı modasına şimdi de seksi modellerden Alessandra Ambrosio katıldı. Cannes'da davet edildiği bir markanın lansmanına katılan Alessandra Ambrosio, transparan elbisesiyle vücudunu sergiledi.

İç çamaşırıyla geldi

41 yaşındaki model, siyah dantelli iç çamaşırıyla geceye katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu tarzını ise siyah bir tül ve eldivenlerle tamamladı.