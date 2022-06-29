Alessandra Ambrosio Marmaris'te

Victoria’s Secret’ın eski mankeni Alessandra Ambrosio, önceki gün Marmaris'e geldi.

Türkiye; bu yaz da dünyaca ünlü yıldız ile iş insanlarının adresi olmaya devam ediyor.

Bodrum, Kate Moss; Antalya ise Jason Statham ve eşi Rosie Huntington Whiteley gibi isimleri ağırladı.

Victoria's Secret eski meleği Alessandra Ambrosio ise önceki gün Marmaris'e geldi.

Türkiye'yi paylaştı

Menajeriyle bir davet için geldiği Türkiye'ye bir kez daha hayran kalan Brezilyalı model; geceliği 5 bin Euro olan otelinden de sosyal medyada bol bol paylaşım yapıyor.

"Daha önce de gelmiştim"

Ege sahillerinin eşsiz olduğunu belirten 41 yaşındaki güzel, "Daha önce de Bodrum'a gelmiştim. Özellikle Mavi Tur çok özeldi. Şimdi de çok heyecanlıyım. Burada özel bir televizyon programının çekimlerini de gerçekleştireceğiz" dedi.