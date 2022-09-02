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    Alessandra Ambrosio, Türk bayrağıyla poz verdi

    Dünyaca ünlü manken Alessandra Ambrosio'nun Türk bayrağı önündeki pozu dergiye kapak oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 10:41
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    Alessandra Ambrosio, Türk bayrağıyla poz verdi

    Victoria’s Secret'ın eski meleklerinden biri olan Alessandra Ambrosio, bir dergiye poz vermek için Marmaris'e gitti.

    Marmaris'in eşsiz koylarında ve teknede yapılan çekimlerde Ambrosio sezonun öne çıkan tasarımlarıyla poz verdi.

    Türk bayraklı poz kapak oldu

    Brezilyalı modelin Türk bayrağı önündeki pozu da derginin kapağında yer aldı.

    Alessandra Ambrosio, Türk bayrağıyla poz verdi #1

    Alessandra Ambrosio, Türk bayrağıyla poz verdi #2

    Alessandra Ambrosio, Türk bayrağıyla poz verdi #3

    Alessandra Ambrosio, Türk bayrağıyla poz verdi #4


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