Alessandra Ambrosio, Türk bayrağıyla poz verdi

Dünyaca ünlü manken Alessandra Ambrosio'nun Türk bayrağı önündeki pozu dergiye kapak oldu.

Victoria’s Secret'ın eski meleklerinden biri olan Alessandra Ambrosio, bir dergiye poz vermek için Marmaris'e gitti.

Marmaris'in eşsiz koylarında ve teknede yapılan çekimlerde Ambrosio sezonun öne çıkan tasarımlarıyla poz verdi.

Türk bayraklı poz kapak oldu

Brezilyalı modelin Türk bayrağı önündeki pozu da derginin kapağında yer aldı.