Alex Rodriguez intikam peşinde

Jennifer Lopez'i Ben Affleck'a kaptıran Alex Rodriguez, intikam almak istiyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez'den ayrıldıktan sonra eski aşkı Ben Affleck ile birlikte olmaya başlamıştı.

ESKİ SEVGİLİSİYLE YAKINLAŞTI

Jennifer Lopez'in eski nişanlısı Alez Rodriguez de bir partide Ben Affleck'in eski sevgilisi Lindsay Shookus ile yakınlaşırken görüldü.

Ben Affleck'e adeta "Sen benim nişanlımı aldın, ben de senin sevgilini" mesajını gönderen Rodriguez şaşırttı...