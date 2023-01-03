Aleyna Elibol pozlarıyla dikkat çekti

Survivor 2023 gönüllüler takımında ismi açıklanan oyuncu Aleyna Elibol paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor 2023 kadrosunu duyurmuştu.

Yeni sezon Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kadrolarının açıklanmasının ardından, özellikle Gönüllüler takımındaki yarışmacılar merak edilmeye başlandı.Dikkat çeken isimlerden biri de Aleyna Elibol oldu.

Oyuncu

1996 doğumlu Aleyna Elibol, sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda oyunculuk yapıyor. Rol aldığı ilk TV dizisi Elimi Bırakma olan Survivor Aleyna, Payitaht Abdülhamid, Kaçış ve son olarak da Orta Kafa Aşk dizilerinde rol aldı.

Yarışma 15 Ocak tarihinde başlayacak.