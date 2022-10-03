Aleyna Kalaycıoğlu: Denize çıplak girdim

Bir YouTube programına konuk olan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'ın itirafıyla gündeme geldi.

Survivor güzeli Aleyna Kalaycıoğlu, yakın arkadaş olan Hande Sarıoğlu'nun Youtube programına katıldı.

Programda oyun oynayan ikiliden Survivor Aleyna "Denize hiç çıplak girmedim" kısmında ceza olan shotları içmek zorunda kaldı.

Kalaycıoğlu bu kısımda bir Survivor itirafında bulundu. Son dönemde futbolcu Cengiz Ünder ile aşkıyla adından söz ettiren Kalaycıoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"6 ay aynı bikini"

"Ben yaptım onu Survivor'da, gece yakın arkadaşımla hadi bir çılgınlık yapıp girelim. Bir bikini altıyla 6 ay geçirdim doğal olarak girince çıkarıp yıkıyorsun. Bir de geceydi zaten."