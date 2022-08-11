Aleyna Kalaycıoğlu ile Cengiz Ünder'in aşk yaşadığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Aynı zamanda Kalaycıoğlu da tatil yaptıkları Fransa'nın Cassis bölgesinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Ünlüler camiasına katıldığı Survivor programından dahil olan Aleyna Kalaycıoğlu ile geçtiğimiz yıl İtalyan ekibi Roma'dan Fransız ekibi Olimpik Marsilya'ya transfer Milli futbolcu Cengiz Ünder, aşk yaşamaya başladı.

Aleyna ve Cengiz çiftinin bir teknedeki görüntüleri sosyal medyanın gündemine düştü.

Aleyna da paylaştı

Öte yandan da Aleyna Kalaycıoğlu'nun tatil yaptıkları Marsilya'nın doğusunda yer alan Cassis bölgesinden paylaşımı da gözlerden kaçmadı.

Aleyna Kalaycıoğlu ile Cengiz Ünder, aşk yaşamaya başladı - VİDEO

Birlikte tatilin tadını çıkarıyorlar

Hem parkur performansı hem de güzelliği ile Survivor'da adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Aleyna Kalaycıoğlu ile 25 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder, gözlerden uzak bir yerde deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Çift sessizliğini korudu

Diğer yandan sürpriz ikili, çıkan haberler sonrası sessizliğini koruyor.