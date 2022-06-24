Aleyna Kalaycıoğlu kimdir,kaç yaşında ve nereli?

Survivor'ın hayatımıza kattığı isimler kervanına katılan Aleyna Kalaycıoğlu son dönemde magazin gündeminden düşmüyor.Peki kimdir Aleyna Kalaycıoğlu?

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi.Anne ve babası 10 yaşındayken ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu Yalova'da büyüdüğünü söylemiştir.Daha sonra annesi ve kardeşi ile İstanbul'a yerleşen Kalaycıoğlu burada yaabncı dil eğitimi almıştır.

İyi bir dil eğitimi alan Kalaycıoğlu ABD'de bir üniversite de uçak mühendisliği bölümünü kazanmıştır.

2021 yılında Survivor yarışmasına katılan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmadan sonra ününe ün katmıştır.

Aleyna gerek güzelliği gerekse aşk hayatıyla sürekli gündeme gelmektedir.

Survivor yarışmasında tanıştığı Batuhan Karacakaya ile adı aşk dedikodularına karışsada iki tarafta bu ilişkiyi reddetmiştir.