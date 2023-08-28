Aleyna Kalaycıoğlu, Türkiye'yi terk ediyor

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Survivor yarışmasının ünlü isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası kariyerini şarkıcılık üzerine kurmuştu.
Şubat ayında yaşanan depremden dolayı psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen Kalaycıoğlu, ayrıca aldığı kararı da açıkladı.
"Berlin’de yaşayacağım"
Olası depremlerden dolayı çok korktuğunu anlatarak Berlin’e yerleşmeyi düşündüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu, şunları söyledi:
"Ülkemi çok seviyorum. Evim burada, tabii ki burada yaşamak istiyorum ama yer bilimcilerinin söyledikleri de beni korkutuyor. O yüzden bir süre Berlin’de yaşayacağım. Orada da müzik yapmaya devam edeceğim. Sık sık da Türkiye’ye geleceğim.”