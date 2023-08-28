Aleyna Kalaycıoğlu, Türkiye'yi terk ediyor Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, Kahramanmaraş depremleri sonrası yer bilimcilerin uyarılarından korkarak Türkiye'yi terk etmeye karar verdi.

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Survivor yarışmasının ünlü isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası kariyerini şarkıcılık üzerine kurmuştu.

Şubat ayında yaşanan depremden dolayı psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen Kalaycıoğlu, ayrıca aldığı kararı da açıkladı.

"Berlin’de yaşayacağım"

Olası depremlerden dolayı çok korktuğunu anlatarak Berlin’e yerleşmeyi düşündüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu, şunları söyledi: