Aleyna Tilki, pijamasını çıkarmıyor

Popçu Aleyna Tilki, bir gün önce giydiği pijamaları ile tekrar Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bir gün önce giydiği pijamaları ile tekrar Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

"SETTEN ÇIKTIM"

Yoğun bir şekilde çalıştığını ve güne neredeyse sadece beş saat uyuduğunu söyleyen Aleyna Tilki, "Şimdi setten çıktım, buraya geldim. İşlerimi halledip buradan da stüdyo gideceğim. Günde 12 saat sette, 6 saat stüdyoda oluyorum. Kalan zamanı da dinlenerek geçiriyorum" dedi.

Önceki gün de aynı pijamalarla sokağa çıkan Tilki, "Aynı şeyleri giydiğimin farkında bile değilim" dedi.