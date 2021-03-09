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Aleyna Tilki 8 bölüm için 2 milyon TL kazandı

Aleyna Tilki 8 bölüm için 2 milyon TL kazandı

Cemal Can Canseven ile Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayan Aleyna Tilki'nin 8 bölüm için 2 milyon TL aldığı ortaya çıktı.