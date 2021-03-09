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    Aleyna Tilki 8 bölüm için 2 milyon TL kazandı

    Cemal Can Canseven ile Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayan Aleyna Tilki'nin 8 bölüm için 2 milyon TL aldığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 03:21
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    Aleyna Tilki 8 bölüm için 2 milyon TL kazandı

    Geçtiğimiz günlerde ilk İngilizce şarkısını çıkaran genç popçu Aleyna Tilki, bir süredir Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynuyor.

    Tilki'nin 8 bölümlük proje için aldığı ücret ise dudak uçuklattı.

    2 MİLYON TL KAZANDI

    Bölüm başı 250 bin TL alan Aleyna Tilki, dizinin 8 bölümü için 2 milyon TL kazandı.

    Tilki'nin Cemal Can Canseven ile başrol oynadığı dizi IMDb platformunda 10 üzerinden 1.7 puan alarak Türk dizi tarihinin en düşük puan alan dizisi oldu.

    Aleyna Tilki 8 bölüm için 2 milyon TL kazandı #1

    Aleyna Tilki 8 bölüm için 2 milyon TL kazandı #2

    Aleyna Tilki 8 bölüm için 2 milyon TL kazandı #3

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