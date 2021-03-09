- Haberler
- Magazin Haberleri
- Aleyna Tilki 8 bölüm için 2 milyon TL kazandı
Aleyna Tilki 8 bölüm için 2 milyon TL kazandı
Cemal Can Canseven ile Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayan Aleyna Tilki'nin 8 bölüm için 2 milyon TL aldığı ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 09.03.2021 - 03:21
Geçtiğimiz günlerde ilk İngilizce şarkısını çıkaran genç popçu Aleyna Tilki, bir süredir Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynuyor.
Tilki'nin 8 bölümlük proje için aldığı ücret ise dudak uçuklattı.
2 MİLYON TL KAZANDI
Bölüm başı 250 bin TL alan Aleyna Tilki, dizinin 8 bölümü için 2 milyon TL kazandı.
Tilki'nin Cemal Can Canseven ile başrol oynadığı dizi IMDb platformunda 10 üzerinden 1.7 puan alarak Türk dizi tarihinin en düşük puan alan dizisi oldu.