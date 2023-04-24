Aleyna Tilki: Çok üzdüler Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bir yarışma programına katılmış ve 'Gesi Bağları'nı seslendirmişti.

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Sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapan ünlü isimlerden bir tanesi olan Aleyna Tilki, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Eski bir görüntüsünü paylaştı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin son olarak sosyal medyada paylaşılan eski bir görüntüsüne yaptığı yorumla gündem oldu.

Yıllar önce Yetenek Sizsiniz adlı yarışma programına katılan ve 'Gesi Bağları'nı seslendiren ünlü isim, o günden sonra hızla şöhret basamaklarını tırmanmıştı.

"Aleyna Tilki’nin hayatımıza girdiği gün"

Tilki'nin programdaki o anları bir sosyal medya hesabından "Aleyna Tilki’nin hayatımıza girdiği gün" notuyla paylaşıldı.

"Çok üzdüler işte"

Tilki bu paylaşımı görünce kayıtsız kalamadı ve gönderiyi alıntılayıp "O kız çocuğunu çok üzdüler işte" yorumunu yaptı.

Tilki’nin paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.