Aleyna Tilki: Dimdik ayakta kaldığımızı tüm dünyaya gösterelim

25 yaşındaki Şahin Akdemir adına ‘Hatıra Ormanı’ kuracak olan Aleyna Tilki, konser öncesi samimi açıklamalarda bulundu.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, İstanbul'da sahneye çıktı. Performans öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tilki, Türkiye'nin her tarafını saran yangınlar hakkında konuştu.

"ÇOK AĞLIYORUM"

Tilki, "Bugünkü konser benim için çok anlamlı, ağlayacak gibiyim. Bu dönemde çok ağlıyorum, konserim nasıl olacak merak ediyorum." dedi.

Klibini Türkiye genelinde çıkan yangınlardan dolayı ertelendiğini belirten şarkıcı, "Bu süreçte bir şey yapmama taraftarıyım, en kısa zamanda bunlar biter." dedi.

"SADECE BEN PARA KAZANMIYORUM"

Pandemiden dolayı 1.5 yıldır sahne almayan genç şarkıcı, "Müzik hiç susmamalı, 1.5 sene sahneye çıkmadık. Orkestra ve ekip zor durumda kaldı; benim sahneye çıkmam ile para kazanan orkestra ekipleri var." ifadelerini kullandı.

“Biliyorsunuz bu konserin anlamı büyük.” diye sözlerine devam eden sanatçı, konser gelirini, yangına müdahale eden ekiplere su taşırken alevler arasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir adına ‘Hatıra Ormanı’ kurmak için bağışladığını açıkladı.

“Buna vesile olduğunuz için size teşekkür ediyorum.” diyen genç şarkıcı, “Hep beraber bu gece insanlığı iyileştirelim hatta her şeye rağmen dimdik ayakta kaldığımızı tüm dünyaya gösterelim.” diyerek sözlerini noktaladı.