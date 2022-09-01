Aleyna Tilki fotoğraflarının kaldırtıldığını söyledi

Aleyna Tilki, son olarak yatağın içinden bir pozunu paylaştı ve fotoğraflarının kaldırtıldığını söyledi.

Ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimlerinden genç popçu Aleyna Tilki, iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçtiği bir pozunu yayınlamıştı.

Tilki gelen tepkilere ise "Son fotomu muhafazakarlık adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz" diyerek yanıt vermişti.

"Bilin yani"

Tilki, gece yarısı yeni bir paylaşım yaptı. Beyaz iç çamaşırıyla yatakta poz veren genç şarkıcı "Postlarımı kaldırtsanız da yenilerini çekip atabilirim bilin yani" dedi.

Destek var

Paylaşımlarını kimin kaldırtmak istediği söylemeyen şarkıcıya, Selin Ciğerci, Serel Yereli gibi isimler de yorum yaparak destek oldu.