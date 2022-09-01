Petrol
95.07
-0.60%
Euro
18.2824
-0.08%
Dolar
18.206
0.12%
Altın
998.07
-0.27%
Borsa
3142
0.00%
Bitcoin
365.350
-1.60%
BTXN Coin
4.25
0.23%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Aleyna Tilki fotoğraflarının kaldırtıldığını söyledi

    Aleyna Tilki, son olarak yatağın içinden bir pozunu paylaştı ve fotoğraflarının kaldırtıldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 11:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aleyna Tilki fotoğraflarının kaldırtıldığını söyledi

    Ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimlerinden genç popçu Aleyna Tilki, iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçtiği bir pozunu yayınlamıştı.

    Tilki gelen tepkilere ise "Son fotomu muhafazakarlık adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz" diyerek yanıt vermişti.

    "Bilin yani"

    Tilki, gece yarısı yeni bir paylaşım yaptı. Beyaz iç çamaşırıyla yatakta poz veren genç şarkıcı "Postlarımı kaldırtsanız da yenilerini çekip atabilirim bilin yani" dedi.

    Destek var

    Paylaşımlarını kimin kaldırtmak istediği söylemeyen şarkıcıya, Selin Ciğerci, Serel Yereli gibi isimler de yorum yaparak destek oldu.

    Aleyna Tilki fotoğraflarının kaldırtıldığını söyledi #1

    Aleyna Tilki fotoğraflarının kaldırtıldığını söyledi #2


    İlginizi Çekebilir

    Tolgahan Sayışman, 3 milyon TL'lik araba aldı
    Magazin

    Tolgahan Sayışman, 3 milyon TL'lik araba aldı

    Türkiye'de 10 yılda su varlığı nereden nereye geldi
    Ekonomi

    Türkiye'de 10 yılda su varlığı nereden nereye geldi

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrade

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir