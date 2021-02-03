Aleyna Tilki, hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Aleyna Tilki, dizisinin çekimlerinde rahatsızlandı.

Şarkıcı Aleyna Tilki, sevenlerini korkuttu. Şu sıralar İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol alan Aleyna Tilki, paylaşımıyla endişe yarattı. Instagram hesabından ‘Doktora gidiyorum’ mesajını paylaşan Tilki, sevenlerini korkuttu.

Gelen mesajların üzerine açıklama yapan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"VÜCUDUM KASILDI"

"Hakkımda birkaç tane haber çıkmış ‘ben doktora gidiyorum’ deyince! Bazıları doğru bazıları değil. Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kilitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı.

"DAHA İYİYİM"

‘Ne kadar emek, o kadar yemek’ diyorlar… Ben çalışmaktan çok mutluyum. Hem İngilizce şarkımın klibini hazırlıyorum hem de İşte Bu benim Masalım dizisinde aktif çalışıyorum. İkisi çok güzel oluyor, olmaya da devam edecek.

"EN ÖNEMLİSİ SAĞLIK"

Bugün daha iyiyim. Güzel bir tedaviden geçtim. Hareket edebiliyor, yürüyebiliyorum. Bir gün sonra çok çok daha iyi olacağım. Beni merak etmeyin. En önemlisi sağlık ama bir o kadar önemli olan şey de başarı ve çalışmak. İkisini dengede tuttuğumuz sürece her şey çok güzel.”