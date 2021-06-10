Aleyna Tilki hayalindeki erkeği açıkladı

Şu sıralar hayatında kimse olmayan Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği tarif etti.

Genç popçu Aleyna Tilki, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Her yaptığı olay olan genç şarkıcı Tilki, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Tilki, ilk önce "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna yanıt verdi.

Samimi açıklamalarda bulunan Tilki, konuyla ilgili şunları söyledi:

"VİZYONSUZ AYICIKLAR İSTEMEM"

"Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım... Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiği yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek. Ben de 'Bu kim?' diye merak edeceğim ama vizyonlu ayıcıklar istiyorum, vizyonsuz ayıcıklar istemiyorum. Sonra bir gün artık kim olduğu çıkacak ortaya. Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak… Ardından bir yer ayarlayacak ama tek buluşmak istemem, hemen baş başa kalamam. Arkadaş ortamında buluşalım. Gelirken bir şey getirmesin ancak sonrasında 'Görüşmemiz çok güzeldi' diye ayıcık yollasın."

Buluşacağı kişinin karakterinin nasıl olması gerektiğini de açıklayan ünlü şarkıcı, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak." dedi.