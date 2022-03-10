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- Aleyna Tilki, iç çamaşırlı pozunu paylaştı
Aleyna Tilki, iç çamaşırlı pozunu paylaştı
Şarkıcı Uzi'den ayrıldıktan sonra İngiltere tatiline çıkan Aleyna Tilki, cüretkar pozlarıyla adından söz ettiriyor.
- Haber Merkezi
- 10.03.2022 - 08:06
- Güncelleme : 10.03.2022 - 08:07
Yakın arkadaşı Serel Yereli ile Londra'da müzik çalışmalarına devam eden Aleyna Tilki'den yeni fotoğraflar geldi.
Dün yakın arkadaşı Serel Yereli, sosyal medya hesabından klip çekiminin kamera arkası görüntülerini paylaşmıştı. Yereli jartiyerli fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallayınca Aleyna Tilki de gaza geldi.
YORUM YAĞDI
Instagram hesabını aktif kullanan Tilki, iç çamaşırlı yatak pozunu takipçileriyle paylaştı. Genç şarkıcının fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.
Serel Yereli'den kamera arkası görüntüleri ViDEO