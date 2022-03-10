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    Aleyna Tilki, iç çamaşırlı pozunu paylaştı

    Şarkıcı Uzi'den ayrıldıktan sonra İngiltere tatiline çıkan Aleyna Tilki, cüretkar pozlarıyla adından söz ettiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 08:06
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 08:07
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    Aleyna Tilki, iç çamaşırlı pozunu paylaştı

    Yakın arkadaşı Serel Yereli ile Londra'da müzik çalışmalarına devam eden Aleyna Tilki'den yeni fotoğraflar geldi.

    Dün yakın arkadaşı Serel Yereli, sosyal medya hesabından klip çekiminin kamera arkası görüntülerini paylaşmıştı. Yereli jartiyerli fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallayınca Aleyna Tilki de gaza geldi.

    YORUM YAĞDI

    Instagram hesabını aktif kullanan Tilki, iç çamaşırlı yatak pozunu takipçileriyle paylaştı. Genç şarkıcının fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

    Aleyna Tilki, iç çamaşırlı pozunu paylaştı #1

    Serel Yereli'den kamera arkası görüntüleri ViDEO

     

    Aleyna Tilki, iç çamaşırlı pozunu paylaştı #2

    Aleyna Tilki, iç çamaşırlı pozunu paylaştı #3

    Aleyna Tilki, iç çamaşırlı pozunu paylaştı #4

    Aleyna Tilki, iç çamaşırlı pozunu paylaştı #5

    Aleyna Tilki, iç çamaşırlı pozunu paylaştı #6

    Aleyna Tilki, iç çamaşırlı pozunu paylaştı #7

    Aleyna Tilki, iç çamaşırlı pozunu paylaştı #8

    Aleyna Tilki, iç çamaşırlı pozunu paylaştı #9


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