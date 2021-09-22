Aleyna Tilki: İki yıldır zor bir dönem geçiriyorum

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, 'kariyeri düşüşe geçti' iddialarına cevap verdi.

Yıllar önce çıkardığı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Aleyna Tilki, 2017'de de "Sen Olsan Bari" şarkısını piyasaya sürmüştü.

Şarkıları kadar davranışlarıyla da adından sıkça söz ettiren Tilki, en son Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin sözlerini yazdığı; Diplo, King Henry ve Jr. Blender'ın bestelediği "Retrograde" adlı İngilizce şarkısını piyasaya sürmüştü.

"GÖMÜLDÜĞÜM YERDE DİNLENMEK İSTEDİM"

Son çıkardığı şarkıların tutmadığı ve kariyerinde düşüşe geçtiği iddialarına Aleyna Tilki’den yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilki, şu mesajı paylaştı:

"SÖZ DÖNECEĞİM"

“İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim… Kimseyle pek bir şey paylaşmak içimden gelmeyerek paylaştım her şeyi. Çünkü yılların prangaları sonunda ayağıma, kalbime kafama dolanıp ‘yalan’ klibimdeki örümcek ağlarına beni gerçekten gömmüştü. Ve ben gömüldüğüm yerde bir süre dinlenmek istedim sadece, hepsi bu. Aleyna geri dönecek, söz.”