Aleyna Tilki ile Uzi'den fotoğraf geldi

Uzi ile aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna Tilki, ünlü rapçinin doğum gününü Instagram'dan kutladı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak Instagram hesabından Uzi ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Aleyna Tilki’nin sosyal medya hesabından Uzi’nin doğum gününü kutlarken paylaştığı fotoğraf ve ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

”Tanıdığım en gerçek insan"

Başarılı sanatçı, paylaşımına Uzi’yi de etiketleyerek ”Tanıdığım en gerçek insanlardan birisin. Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam. İyi ki doğdun.” ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz aylarda Aleyna Tilki ve Uzi’nin sevgili olduğuna ilişkin iddalar ortaya atılmıştı. İki ünlü şarkıcı da bu iddialar hakkında açıklama yapmayıp sessiz kalmayı tercih etmişti.