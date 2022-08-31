Petrol
98.65
0.83%
Euro
18.2742
0.35%
Dolar
18.1895
-0.06%
Altın
1.008
0.13%
Borsa
3165
0.00%
Bitcoin
372.601
-0.72%
BTXN Coin
4.15
-1.42%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Aleyna Tilki ile Uzi'den fotoğraf geldi

    Uzi ile aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna Tilki, ünlü rapçinin doğum gününü Instagram'dan kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 08:00
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 08:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aleyna Tilki ile Uzi'den fotoğraf geldi

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak Instagram hesabından Uzi ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

    Aleyna Tilki’nin sosyal medya hesabından Uzi’nin doğum gününü kutlarken paylaştığı fotoğraf ve ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

    ”Tanıdığım en gerçek insan"

    Başarılı sanatçı, paylaşımına Uzi’yi de etiketleyerek ”Tanıdığım en gerçek insanlardan birisin. Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam. İyi ki doğdun.” ifadelerine yer verdi.

    Geçtiğimiz aylarda Aleyna Tilki ve Uzi’nin sevgili olduğuna ilişkin iddalar ortaya atılmıştı. İki ünlü şarkıcı da bu iddialar hakkında açıklama yapmayıp sessiz kalmayı tercih etmişti.

    Aleyna Tilki ile Uzi den fotoğraf geldi #1

    Aleyna Tilki ile Uzi den fotoğraf geldi #2


    İlginizi Çekebilir

    Seferovic'ten Okan Buruk'a: Size değil kendime kızdım
    Futbol

    Seferovic'ten Okan Buruk'a: Size değil kendime kızdım

    'Türkiye, kudretli bir ülke haline geldi'
    Dünya

    'Türkiye, kudretli bir ülke haline geldi'

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrade

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir