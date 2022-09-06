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    Aleyna Tilki'nin konserini neden iptal ettiği ortaya çıktı

    Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla Kadıköy'deki konserinin iptal olduğunu söylemişti.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 11:32
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    Aleyna Tilki'nin konserini neden iptal ettiği ortaya çıktı

    Genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün Kadıköy Festival Park’taki Noah Festival’da sahneye çıkacaktı.

    Ama son anda bir açıklama yayınlayıp, “Kadıköy’deki sahnemle ilgili ihtiyaçlarıma duyarlılık göstermediklerinden ve sözleşme maddelerini ihlal ettiklerinden sahneye çıkamıyorum.” demişti.

    Aleyna Tilki nin konserini neden iptal ettiği ortaya çıktı #1

     

    Kavga var

    İddiaya göre iptalin nedeni, festivalde konser verecek diğer bir isim olan rap’çi Murda ile Aleyna’nın kavgası.

    İkisi de “Sahneye en son ben çıkarım.” dedi. Murda kabul etmeyince Aleyna Tilki konserini iptal etti.

    Aleyna Tilki nin konserini neden iptal ettiği ortaya çıktı #2


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