Petrol
122.02
-0.19%
Euro
18.0492
0.32%
Dolar
17.272
0.06%
Altın
1.014
0.51%
Borsa
251
0.00%
Bitcoin
384.378
-15.77%
BTXN Coin
8.41
-1.52%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 19 C

    Aleyna Tilki: Konuşursam en az 10 kişi içeri girer

    Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 07:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aleyna Tilki: Konuşursam en az 10 kişi içeri girer

    İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken 22 yaşındaki Aleyna Tilki,  dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu.

    "10 kişi ters kelepçe içeri alınır"

    Son dönemde klipleriyle ve açıklamalarıyla gündeme gelen Tilki ilginç bir yorum yaptı. Aleyna Tilki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben çocukken bana yapılanları bi konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır. Beni zorlamayın ya" diyerek sitem etti.

    Tilki'nin bu sözünü duyan Işın Karaca "Hiç susma. Yapılan hiçbir eziyet cezasız kalmamalı!!" dedi.

    Aleyna Tilki: Konuşursam en az 10 kişi içeri girer #1

    Aleyna Tilki: Konuşursam en az 10 kişi içeri girer #2

    Aleyna Tilki: Konuşursam en az 10 kişi içeri girer #3

    Aleyna Tilki: Konuşursam en az 10 kişi içeri girer #4


    İlginizi Çekebilir

    Marcelo'dan Türkiye sorusuna yanıt
    Transfer dosyası

    Marcelo'dan Türkiye sorusuna yanıt

    Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi
    Magazin

    Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir