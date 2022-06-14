Aleyna Tilki: Konuşursam en az 10 kişi içeri girer

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken 22 yaşındaki Aleyna Tilki, dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu.

"10 kişi ters kelepçe içeri alınır"

Son dönemde klipleriyle ve açıklamalarıyla gündeme gelen Tilki ilginç bir yorum yaptı. Aleyna Tilki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben çocukken bana yapılanları bi konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır. Beni zorlamayın ya" diyerek sitem etti.

Tilki'nin bu sözünü duyan Işın Karaca "Hiç susma. Yapılan hiçbir eziyet cezasız kalmamalı!!" dedi.