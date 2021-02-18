Aleyna Tilki: Mezarlıkta deneyler yaptım

Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Aleyna Tilki, yine şaşırtıcı bir açıklamaya imza attı.

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan genç popçu Aleyna Tilki, "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna yanıt verdi.

"HERKES VAKTİNİ BEKLEMELİ"

Ölüme küçük yaşlardan beri ilgisinin olduğunu söyleyen Tilki, "Benim oyun parkım mezarlığın içindeydi. Bir evim de morgun karşısındaydı. Otopsi bile izledim. Mezarlıklarda duyu dışı algılarla ilgili deneyler yaptım. Ölüm, bana ilham veriyor. Tabii ki herkes kendi için yazılan vakti beklemeli." dedi. Bu sözler sonrasında Tilki'ye yorum yağdı.

"SİZİN SEVİYENİZİ GÖRÜYORUZ"

Tilki, "Ben bazen çok akıllıca bazen de beynim yanmış gibi tweet’ler atarım. Lakin en çok beğenilen tweet’lerime bakınca benim seviyemi değil, daima sizin seviyenizi görmüş oluruz." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.