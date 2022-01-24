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- Aleyna Tilki, modayı değiştirecek
Aleyna Tilki, modayı değiştirecek
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, pantolonlardaki yüksel bel modasını bitireceğini söyledi.
- Haber Merkezi
- 24.01.2022 - 08:17
- Güncelleme : 24.01.2022 - 08:47
Son dönemde formda görüntüsüyle dikkat çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki, incecik beliyle objektif karşısına geçti.
BELİ İNCELDİ
Şarkıları kadar renkli tarzıyla dikkat çeken Tilki, son paylaşımıyla da sosyal medyada konuşuldu. "Düşük bel modasını başlatacağım." diyen Tilki'nin incecik beli dikkat çekti.
21 yaşındaki şarkıcıya "Sıfır beden oldun. Biraz kilo al." yorumları yapıldı.