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    Aleyna Tilki, modayı değiştirecek

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki, pantolonlardaki yüksel bel modasını bitireceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 08:17
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 08:47
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    Aleyna Tilki, modayı değiştirecek

    Son dönemde formda görüntüsüyle dikkat çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki, incecik beliyle objektif karşısına geçti.

    BELİ İNCELDİ

    Şarkıları kadar renkli tarzıyla dikkat çeken Tilki, son paylaşımıyla da sosyal medyada konuşuldu. "Düşük bel modasını başlatacağım." diyen Tilki'nin incecik beli dikkat çekti.

    21 yaşındaki şarkıcıya "Sıfır beden oldun. Biraz kilo al." yorumları yapıldı.

    Aleyna Tilki, modayı değiştirecek #1

    Aleyna Tilki, modayı değiştirecek #2

    Aleyna Tilki, modayı değiştirecek #3Aleyna Tilki, modayı değiştirecek #4


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