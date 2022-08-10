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    Aleyna Tilki, parasını toprağa yatırıyor

    Yeni reklam anlaşmaları da yapmaya hazırlanan Aleyna Tilki, reklamlardan kazandığı milyonları arazi alarak değerlendiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 12:07
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    Aleyna Tilki, parasını toprağa yatırıyor

    Markaların gözde ismi genç şarkıcı Aleyna Tilki, sadece ocaktan bu yana 3 ayrı reklam filmi için kamera karşısına geçti.

    10,5 milyon TL

    İlkinden 2.5 milyon TL, ikincisinden ve son oynadığından 4'er milyon TL kazandı.

    Konserlerinden kazandıklarını yine müziğe harcayan şarkıcı, reklam gelirlerini ise toprağa yatırma kararı aldı.

    “Hiç ticari kafam yoktur.” diyen Aleyna, annesi Havva Öztel’in de tavsiyesiyle Riva, Ömerli ve Silivri’de arazi bakmaya başladı.

    Aleyna Tilki, parasını toprağa yatırıyor #1

    Aleyna Tilki, parasını toprağa yatırıyor #2


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