Aleyna Tilki paylaşımıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı Sosyal medyada her yaptığı ile gündeme oturan Aleyna Tilki, yeni şarkısı sonrası sürprizleri olduğunu duyurduğu kombini ağızları bir karış açık bıraktı.

Haber Merkezi

Son dönemlerin en çok konuşulan ismi...

'Sen Olsan Bari', 'Yalnız Çiçek', 'Cevapsız Çınlama' gibi şarkılarıyla tanınan seksi şarkıcı Aleyna Tilki, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.

"YENİ SÜRPRİZLERE DEVAM"

Geçen günlerde yeni şarkısı 'Hoşuna Gidiyo'yu piyasaya süren Tilki'nin önceki akşam Instagram hesabından "Yeni çıkardığımız şarkıdan sonra yeni sürprizlere devam" notuyla yaptığı paylaşım ise yine olay oldu.

KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Genç şarkıcının hayranlarına sürprizlerinin olduğunun müjdesini verirken tercih ettiği kıyafete yorum yağdı.

Tilki'nin fotoğrafı banyodan çektiği görüldü. Fotoğrafta dilini dışarı çıkaran Tilki aynaya yansıyan görüntüsünü çekti.

YORUM YAĞDI

Takipçilerden bazıları kombini çok beğenirken, bazıları ise, "Bu kıza birisi giyinmeyi öğretsin" yorumunda bulundu.