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    Aleyna Tilki, Selda Bağcan'la şarkı söyledi

    Aleyna Tilki, hayranı olduğu Selda Bağcan ile konserde düet yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 09:39
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    Aleyna Tilki, Selda Bağcan'la şarkı söyledi

    Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Selda Bağcan, İstanbullu hayranlarıyla buluştu. Konsere gelenler arasında Aleyna Tilki de vardı. Usta sanatçı, Aleyna Tilki'yi davet etti ve birlikte sürpriz bir düete imza attı.

    "Bacaklarım titriyor"

    Bağcan, sahnesine davet ettiği genç şarkıcıya övgü yağdırdı. Tilki de bu övgüler karşısında Bağcan'a teşekkür ederek "Şu an bacaklarım titriyor, içeride soğuk bir su içmem lazım." dedi.

    Aleyna Tilki, Selda Bağcan'la şarkı söyledi VİDEO

    Selda Bağcan hayranı

    Aleyna Tilki, birkaç hafta önce verdiği röportajda "Selda Bağcan'ı seviyorum çünkü kendine has tarzıyla, kalpten ve cesurca şarkı söylüyor." şeklinde konuşmuştu.

    Geçtiğimiz yıllarda Aleyna Tilki'nin daha önce kendisine hayranlığını dile getirmesiyle ilgili konuşan Selda Bağcan, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Aleyna, bana sosyal medya üzerinden çağrı yapmıştı. Ben de onun uzattığı eli tuttum. Çok başarılı bir pop sanatçısı. Sesi güzel, şarkıları güzel, kendisi güzel. Daha ne olsun! Çok istiyor ve kesinlikle dünya çapında bir star olacak. Bugün de bir şey yazmış sosyal medyada, 'Ben yıldız olmayacağım, efsane olacağım' demiş. Yani benim yolumdan ilerliyor."

    Aleyna Tilki, Selda Bağcan la şarkı söyledi #1


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