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- Aleyna Tilki, Serel Yereli’nin evinde temizlik yaptı
Aleyna Tilki, Serel Yereli’nin evinde temizlik yaptı
Aleyna Tilki Serel Yereli'nin evinde temizlik yaptığı anları paylaştı.
- Haber Merkezi
- 20.02.2022 - 15:22
- Güncelleme : 20.02.2022 - 20:30
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, İngiltere'nin başkenti Londra’da yaşayan arkadaşı Serel Yereli’yi ziyarete gitmişti.
Tilki'yi ağırlayan Yerelli sosyal medyadan o anları paylaşmıştı.
SEREL'İN EVİNİ TEMİZLEDİ
Beraber keyifli vakit geçiren ikilinin paylaşımları devam ediyor.
Aleyna, Serel'in evinde temizlik yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.
"AFERİN KIZIMA"
Serel Yereli pencereden yorgan silkeleyen Aleyna Tilki’ye “Aferin kızıma. Göster İngiltere’ye yorgan nasıl temizlenir. Aferin koçum benim” yorumu yaptı.
Temizlik sonrası poz veren ikili sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
Aleyna Tilki, Serel Yereli’nin evinde temizlik yaptı VİDEO