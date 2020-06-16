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    Aleyna Tilki, sevgilisiyle tatilde

    Aleyna Tilki ve modacı Gülnur Güneş’in kardeşi Kadir Güneş, tatil sezonunu Bodrum’da açtı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2020 - 09:12
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    Aleyna Tilki, sevgilisiyle tatilde

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile tatile çıktı. Sevgililer,  Bodrum-Cennet Koyu’ndaki bir otelin plajında görüntülendi.

    YAKALANINCA RAHATSIZ OLDULAR

    Birlikte suya girip yüzen Aleyna Tilki ve sevgilisinin deniz keyfi, otel görevlilerinin “Muhabirler geliyor” uyarısıyla yarım kaldı.

    ODALARINA DÖNDÜLER

    Tilki ve sevgilisi fotoğrafları çekilince locaya saklanıp perdeleri çektirdi. Saklanmakta çareyi bulamayan Kadir Güneş, hızlı bir şekilde otel odasına giderken Aleyna da arkasından buggy denilen arazi aracına binerek otele götürüldü.

    Çifte, Danla Biliç ve arkadaşları da eşlik etti.

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