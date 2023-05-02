Aleyna Tilki: Şeytansınız Genç şarkıcı Aleyna Tilki, kendisiyle ilgili atılan tweet karşısında açtı ağzını yumdu gözünü.

ensonhaber.com

Genç şarkıcı Aleyna Tilki hem şarkılarıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Adeta ateş püskürdü

Aleyna Tilki, kendisiyle ilgili atıla bir tweete tepkisiz kalamadı. Çok sinirlenen genç popçu, adeta ateş püskürdü.

Tilki 2018 yılında en iyi kadın pop şarkıcı dalında ödül aldı. Altın Kelebek'ten ödül alan Tilki sahnedeki konuşmasıyla gündem olmuştu.

"Şeytana tapıyorlar"

O konuşmayı bir kullanıcı Twitter hesabında paylaştı. Kullanıcı, Tilki'nin konuşmasında, "O karakteri yarattım" dediği kısıma dikkat çekerek, "Aleyna Tilki:(..o karakteri yarattım..” Televizyonda insanları çok kolay ünlü olur, eğer şeytana tapıyorsalar." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Atılan bu tweet karşısında tepkisiz kalamayan Aleyna Tilki, "Yaşadığım sayısız istismar ve bu kariyer yüzünden hissettiklerimi kaldıramadığım için başka personalar yaratarak devam edebildim. Sizin gibi insanlar yüzünden artık dünyanın bir simülasyon olduğuna inanıyorum ve kendimi dünyadan çok kopuk hissediyorum. Şeytanın kendisi sizsiniz.." ifadelerine yer verdi.