Taksim sokaklarında şarkı söylerken videosu ortaya çıkan Aleyna Tilki, açıklama yaptı.

Genç şarkıcı, Aleyna Tilki, önceki akşam siyahlar içinde Levent’te görüntülendi.

Birkaç yıl önce Taksim’de sokakta şarkı söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Tilki, sosyal medyada gündem olan o videoyla ilgili konuştu:

"ORADA KÜÇÜKTÜM"

“15 yaşından daha küçüğüm orada. Sokak müzisyenlerine yardım etmek için şarkı söylüyordum. Çünkü çok kutsal bir şey yapıyorlar onlar. Sokakta çalışan kimseyi geri çevirmemek lazım. Sokaktaki insanları sevin”

Aleyna Tilki: Sokaktaki insanları sevin VİDEO

"AMERİKA'DA BİLE YARDIM ETTİM"

Geçen yıl da Amerika’da bir sokak müzisyenine yardım ettiğini söyleyen Tilki, “Hollywood’da gitar çalan Asyalı bir çocuk gördüm. Gitarının sesi de, kendi sesi de çok az çıkıyordu. Yanına gittim, ‘Ben şimdi şarkı söyleyeceğim, sen çalacaksın, toplanan parayla sana yeni gitar alacağız’ dedim. Şarkıya başladım, bayağı bir insan birikti. Gitar parası çıktı.” dedi.